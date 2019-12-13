Витрины ДЛТ украсили к Новому году — они вдохновлены историей елочных игрушек

Источником вдохновения для композиций стали сказки, старинные открытки и личные воспоминания художников, связанные с детством. И действительно, присмотревшись к витринам, можно обнаружить среди застывших героев Снежную Королеву в платье Dries Van Noten на фоне сумок Celine и Золушку в Versace вместе с принцем и золотыми туфельками в елочных игрушках-фонарях. Дополняют картину (и создают праздничное настроение!) зеркальные отражения и часы, которые вот-вот пробьют двенадцать, а также обилие глиттера, латуни и кристаллов.