По традиции в канун Нового года ДЛТ обновил витрины: окна по периметру универмага украсили сцены, посвященные истории елочных игрушек.
Витрины ДЛТ украсили к Новому году — они вдохновлены историей елочных игрушек
Источником вдохновения для композиций стали сказки, старинные открытки и личные воспоминания художников, связанные с детством. И действительно, присмотревшись к витринам, можно обнаружить среди застывших героев Снежную Королеву в платье Dries Van Noten на фоне сумок Celine и Золушку в Versace вместе с принцем и золотыми туфельками в елочных игрушках-фонарях. Дополняют картину (и создают праздничное настроение!) зеркальные отражения и часы, которые вот-вот пробьют двенадцать, а также обилие глиттера, латуни и кристаллов.
Почувствовать приближение главной ночи в году можно и в самом универмаге. На шестом этаже ДЛТ открылся Большой Новогодний базар с подарками, елками, украшениями, посудой и свечами, а также с угощениями от городских ресторанов и домашним итальянским мороженым – не пропустите!
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.