Петербургский бренд NNedre представил жакеты, сделанные из переработанного пластика. В новогоднем лукбуке марки они замиксованы с новыми платьями-комбинациями из искусственного шелка и вискозы – комфортный и практичный образ для тех, кто еще не решил, в чем встречать Новый год.
Бренд NNedre создал жакеты из переработанного пластика
Платья представлены в приглушенно-пудровых оттенках: от розового до песочного, их стоимость начинается от 8 700 рублей, а заказать можно на сайте бренда. Жакет из переработанного пластика в синем цвете есть в NNedre Store на Басковом переулке, 29, а в черном доступен для покупки онлайн – его цена составит 8 990 рублей.
NNedre был основан дизайнером Нелли Недре, которая в этом году стала лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Ранее марка представляла также коллекцию из переработанного пластика, в которую вошли толстовки, свитшоты, футболки, платья и шорты с экологическими манифестами.
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