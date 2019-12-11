Бренд NNedre создал жакеты из переработанного пластика

Платья представлены в приглушенно-пудровых оттенках: от розового до песочного, их стоимость начинается от 8 700 рублей, а заказать можно на сайте бренда. Жакет из переработанного пластика в синем цвете есть в NNedre Store на Басковом переулке, 29, а в черном доступен для покупки онлайн – его цена составит 8 990 рублей.