Бренд Леонида Алексеева House of Leo показал коллекцию «Goodbye Cowboy»

В нее вошли костюмы из шерсти и кантри-комбинезоны из денима, парки с накладными карманами и сорочки с орнаментом клетки Виши, хлопковые бомберы и школьные пиджаки, которые коллега Алексеева Тимур Войнакошка украсил графическими рисунками. В качестве аксессуаров были представлены ковбойские шляпы, чехлы для термоса, напоминающие кобуру (модели носили их крест-накрест), и ленты, выполняющие роль накладного воротника. Сама коллекция получила название «Goodbye Cowboy» и, как говорит сам дизайнер, стала личным рассказом, повествующим о прощании с иллюзиями.