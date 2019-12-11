Дизайнер и преподаватель НИУ ВШЭ Леонид Алексеев весной этого года перезапустил собственный бренд, назвал его House of Leo. Вчера в лофте «Надежда» на Трехгорной мануфактуре в Москве показал вторую коллекцию осень-зима 2020.
Бренд Леонида Алексеева House of Leo показал коллекцию «Goodbye Cowboy»
В нее вошли костюмы из шерсти и кантри-комбинезоны из денима, парки с накладными карманами и сорочки с орнаментом клетки Виши, хлопковые бомберы и школьные пиджаки, которые коллега Алексеева Тимур Войнакошка украсил графическими рисунками. В качестве аксессуаров были представлены ковбойские шляпы, чехлы для термоса, напоминающие кобуру (модели носили их крест-накрест), и ленты, выполняющие роль накладного воротника. Сама коллекция получила название «Goodbye Cowboy» и, как говорит сам дизайнер, стала личным рассказом, повествующим о прощании с иллюзиями.
Напомним, что ранее Леонид Алексеев выпустил коллекции, вдохновленные парусным спортом, папиным гардеробом и модой 1980-х, а также открыл пространство в Петербурге, которое объединило флагманское представительство бренда, дизайн-студию, экспериментальный цех по разработке подиумных коллекций и салон для приема гостей и проведения лекций.
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