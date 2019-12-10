Колготки со змеиной сеткой, сумка-почтальонка, оранжевое пальто с перьями и другие главные покупки декабря

Если весь год вы сторонились пайеток, — а ведь это супертренд сезона, между прочим, — то настала пора сдаться и сказать: «Праздник, я тебя заслужила!» Кюлоты Maje подвязываем массивным кушаком и носим с сапогами-трубами и романтической блузой (да, это 1970-е, еще один супертренд). А для тех, кто не мыслит карнавальную ночь без цвета, в вечерней капсуле Maje найдутся изумрудные платья и пурпурные туфли (и наоборот!). Но разве что-то может быть более петербургским, чем тотал-блэк? (Maje, универмаг Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)