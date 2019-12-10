Директор отдела моды Ксения Гощицкая празднует наступление лучшего месяца в году — можно носить золото, пайетки и перья с утра до вечера без косых взглядов на тему overdressed. Всем новый год!
Колготки со змеиной сеткой, сумка-почтальонка, оранжевое пальто с перьями и другие главные покупки декабря
Новый гранж Versace — не про растянутый кардиган Курта Кобейна и даже не про effortlessly chic Кейт Мосс. Нарочито сексуальный и яркий, весь в массивных принтах и блеске золотых аксессуаров — Донателла Версаче решительно принарядила главный стиль 1990-х. Шелковые комбинации кислотных цветов в стиле Кортни Лав носим с юбкой в клетку тартан, а затертые кеды в духе Nirvana меняем на анималистичные шпильки с декором из золотых булавок. Последние для Versace — предмет гордости и культа: они скрепляли то самое черное платье, что сделало актрису Элизбает Херли одним из главных модных (и секс-) символов 1990-х. (ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23)
Срочно берем кожаные костюмы и подчеркиваем талию! Идеальное комбо мы нашли у Claudie Pierlot. Если смелости на тотал-лук не хватает, носим бомбер с юбкой-миди и сапогами на небольшом каблуке, чтобы уж точно завоевать славу тру парисьен. (Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)
Всем, кто уже скучает по весне: мы нашли лекарство от тоски у Tommy Hilfiger. Отпускается в фиалковой упаковке! Силуэт — античный. Плиссировка прилагается. (Магазин Tommy Hilfiger, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а)
Креативный директор Saint Laurent Энтони Вакарелло придумал ботильоны нашей мечты — кажется, что они обернуты золотой фольгой и ими можно выстукивать монеты на танцполе (конечно, если галопировать так же грациозно, как одна сказочная антилопа). (ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23)
Блестящими камушками расшиты не только оверсайзовые свитера Ermanno Scervino, но и платья, и пиджаки и костюмы в «уэльскую» клетку. Что тут скажешь? Песне о «лучших друзьях девушек» в 2019-м году стукнуло 70, а она не теряет актуальности. (Бутик Ermanno Scervino, Невский пр., 12)
Если весь год вы сторонились пайеток, — а ведь это супертренд сезона, между прочим, — то настала пора сдаться и сказать: «Праздник, я тебя заслужила!» Кюлоты Maje подвязываем массивным кушаком и носим с сапогами-трубами и романтической блузой (да, это 1970-е, еще один супертренд). А для тех, кто не мыслит карнавальную ночь без цвета, в вечерней капсуле Maje найдутся изумрудные платья и пурпурные туфли (и наоборот!). Но разве что-то может быть более петербургским, чем тотал-блэк? (Maje, универмаг Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)
Кашемировые палантины и шерстяные платья этой зимой будем брать у Free Age. Амбициозные петербуржцы намерены завоевать славу локальных Brunello Cucinelli. Мы уверены, все предпосылки для этого — от натуральных тканей высокого качества до профессионалов-мастеров — есть! (Бутик Free Age, ул. Радищева, 6)
Сумка-почтальонка переживает мощный ренессанс. Идеальную мы нашли у Salvatore Ferragamo: геометричный, в меру строгий дизайн, кросс-боди ремешок и уникальный замок Gancini — тот самый, что открывается собственным ключом. Отдельный лайк за цвет: непривычно яркий для сезона канареечный ультрамарин. (Salvatore Ferragamo, Галерея бутиков Grand Palace, Итальянская ул., 15)
Бюстье у Ola Ola — та же елочная игрушка: сказочный красный и золотые узоры из «крылатостей» авторства Ольги Гинзбург. Миксуем один из самых романтических трендов осени и зимы со всем — от хлопковых лонгсливов до ангоровых свитеров. (Концепт-стор Ola Ola, ул. Восстания, 1)
Петербуржцы долгие годы писали письма австралийскому Санте, и Клаус сжалился. Изобретены угги-калоши — вероятно, единственная зимняя обувь, уместная в городе сосуль и ветров, — UGG Classic Boom Buckle. (Магазин UGG, www.amersport.ru)
В солнечном костюме Bogner вы будете кинематографично смотреться на вершине Эльбруса. А теперь муви-квиз! Какой вы киногерой: Ума Турман из «Убить Билла» или Брюс Ли из «Игры смерти»? (Бутик Bogner, Большой пр. П. С., 48)
Пальто-одеяло, яркий бадлон и платье-слип: в совместной коллекции Marina Rinaldi и плюс-сайз иконы Эшли Грэм переживем петербургскую серость! Канареечные бадлоны носим с широкими брюками с лампасами, а мягкие как одеяло пальто из альпаки — с сексуальными платьями-слипами в стиле Мэрилин Монро. Образ голливудской дивы из фотосессии Дэвида Бариса команда Marina Rinaldi повторяет намеренно: супермодель Эшли Грэм не просто одевают похоже, но даже снимают на берегу Тихого океана! Мы, в свою очередь, не советуем бегать босиком по берегу Финского залива, а вот стоять красиво в белом кардигане — вполне! (Бутик Marina Rinaldi, Большой проспект П.С., 16)
Раскрываем карты: самые блестящие платья для грядущих вечеринок нашли у своих. 404 Not Found не только шьют наряды для бодрых танцев до утра, но и умеют веселиться сами. Доказательство — недавний день рождения петербургского бренда. Были все! (Шоу-рум 404 Not Found, ул. Марата, 52)
Знаковые куртки из коллекции Swiss Cross — те самые, которые Strellson придумали, вдохновившись выправкой швейцарской армии, — переосмыслили для каждого сезона. Не зря! Этот воротник-стойка с овчиной — дивно хорош. (Бутик Strellson, ТЦ «Невский центр», Невский пр., 114–116)
У Пьерпаоло Пиччоли красиво все! Даже дикое оранжевое пальто с шерстью ламы и перьями, в котором по подиуму, кстати, прошлась Кайя Гербер, выглядит абсолютным маст-хэвом. Лекарство от петербургской серости ищем в Babochka. (Бутик Babochka, Невский пр., 153)
St-James — почти что излюбленный клуб британского принца Филиппа «Четверг», только от мира шопинга. В обувной части правят John Lobb — любимая марка Елизаветы II, интерьерами — ателье королевского племянника Дэвида Армстронга-Джонса David Linley, а за подарочные наборы к грядущему Новому году отвечают итальянцы Pinetti. (Магазин St-James, Невский пр., 150)
Эта пара Falke — идеальна для похода в филармонию, на Моцарта, например! В коллаборации Burlington и иллюстратора Маркоса Кабреры смешались масонские знаки, секретные зелья и прочие психомонстры. Страдающее Средневековье? Торжествующая алхимия! (Магазины Falke, пр. Космонавтов, 14, Лиговский пр., 30а, Невский пр., 48)
К долгим праздникам Michael Michael Kors выпустил линию сумок Jet Set Girls. Любимые форматы Tote и Bedford с золотой фурнитурой обновились принтом — к классическому логотипу добавили портреты образцовых джетсетниц, путешествующих с кутюрных показов Гонконга на склоны Лез-Арка, с выставки Арт-Базель в Майами на ретроспективу Тима Уокера в Лондоне. (Магазин MICHAEL Michael Kors, TРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а)
Колготки с принтом как главный аксессуар: носим их с маленьким черным платьем вместо жемчужного ожерелья! Коллекция Wolford Wildlife для anima libera, читай: душ, свободных от рамок и условностей. Колготки со «змеиной» сеткой и леопардовым принтом на улицах Петербурга? Да, дико, но ведь и очень симпатично! Спасибо дизайнерам, что вернули нам аксессуар, который решает: Dior принтовали колготки клеткой тартан, Versace — античными храмами, Richard Quinn — массивными цветами, а Thom Browne — ретрокорабликами. (Магазин Wolford, Невский пр., 150)
Мастер-класс по стайлингу глупых рождественских свитеров в действии: космические звездолеты на бадлоне от Undercover прячем под клеткой костюма Maison Mihara Yasuhiro — японского гения деконструкции и многослойности Михары Ясухиро. (DayNight, Малая Посадская, 6)
Новый секс — это платья от Magda Bytrum. Он не про мини-юбки и открытую грудь, но про 70's vibes, цветочный принт и игру на контрастах, где шпильки сменяют казаки, а блестящий клатч — псевдовинтажные ридикюли. В Петербурге этот возлюбленный актрисой Эмили Ратаковски польский бренд — только в DayNight! (DayNight, Малая Посадская, 6)
Атласное платье виртуозного кроя из кутюрной коллекции Alexandre Vauthier миксуем с мягчайшими казаками Francesco Russo и повторяем на танцполе па из третьего сезона «Позы» Райана Мерфи. А ну-ка! (DayNight, Малая Посадская, 6)
Красное двубортное пальто Helmut Lang с массивным поясом — великое утешение в холода. И мы влюблены в этот пейринг с кожаными брюками от Proenza Shouler! (DayNight, Малая Посадская, 6)
Утри слезы, модник! Демна Гвасалия, может, и улетел из Vetements, но оставил нам коллекцию на прощание. К себе в гардероб забираем красный леопардовый бадлон. С таким и перчатки не нужны! (DayNight, Малая Посадская, 6)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
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