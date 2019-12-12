Бренд трикотажа Mirstores и бренд одежды для маленьких собак I Love Dogs выпустили коллекцию вязаных свитеров для домашних питомцев и их хозяев. Модели представлены в 13 цветах и украшены узорами в виде кос и узелков. Они разработаны с учетом анатомических особенностей собак разных пород и полов.
Mirstores и I Love Dogs сделали парную коллекцию свитеров для собак и их хозяев
Коллекция создана вместе с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», чьим подопечным был и Макс – главный герой съемки лукбука. На фотографиях счастливый метис той-терьера позирует вместе со своей новой хозяйкой Екатериной. Необычный «family look» можно заказать на сайте Mirstores, и делать это вдвойне приятно, учитывая, что часть средств от продаж будет перечислена на счет благотворительной организации.
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