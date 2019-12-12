18+

Mirstores и I Love Dogs сделали парную коллекцию свитеров для собак и их хозяев

Бренд трикотажа Mirstores и бренд одежды для маленьких собак I Love Dogs выпустили коллекцию вязаных свитеров для домашних питомцев и их хозяев. Модели представлены в 13 цветах и украшены узорами в виде кос и узелков. Они разработаны с учетом анатомических особенностей собак разных пород и полов. 

  • Свитер с косами для собаки, 3 990 рублей

  • Свитер с косами для собаки, 3 990 рублей

  • Свитер с косами для собаки, 3 990 рублей

Коллекция создана вместе с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», чьим подопечным был и Макс – главный герой съемки лукбука. На фотографиях счастливый метис той-терьера позирует вместе со своей новой хозяйкой Екатериной. Необычный «family look» можно заказать на сайте Mirstores, и делать это вдвойне приятно, учитывая, что часть средств от продаж будет перечислена на счет благотворительной организации.

  • Свитер с рисунком «узелки» для собаки, 3 990 рублей

  • Свитер с косами для собаки, 3 990 рублей

  • Свитер с косами для собаки, 3 990 рублей

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 

Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты