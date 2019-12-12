Mirstores и I Love Dogs сделали парную коллекцию свитеров для собак и их хозяев

Коллекция создана вместе с Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна», чьим подопечным был и Макс – главный герой съемки лукбука. На фотографиях счастливый метис той-терьера позирует вместе со своей новой хозяйкой Екатериной. Необычный «family look» можно заказать на сайте Mirstores, и делать это вдвойне приятно, учитывая, что часть средств от продаж будет перечислена на счет благотворительной организации.