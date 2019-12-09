Покрас Лампас и ДЛТ показали лукбук лимитированной коллекции Upcycle the future

В лимитированную коллекцию вошли худи из переработанного денима с каллиграфическими нашивками, кимоно и куртки с декоративно-грубыми швами, футболки, кепки и шарфы с принтами в стиле художника. Один из смыслов «капсулы» – показать, что ненужные вещи, переставшие радовать, могут стать основой для новых предметов моды и искусства. Главное, захотеть дать им «вторую» жизнь.