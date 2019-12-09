Художник Покрас Лампас и ДЛТ представили лукбук коллаборации Upcycle the Future, которая посвящена вопросам осознанного потребления и вторичного использования.
Покрас Лампас и ДЛТ показали лукбук лимитированной коллекции Upcycle the future
В лимитированную коллекцию вошли худи из переработанного денима с каллиграфическими нашивками, кимоно и куртки с декоративно-грубыми швами, футболки, кепки и шарфы с принтами в стиле художника. Один из смыслов «капсулы» – показать, что ненужные вещи, переставшие радовать, могут стать основой для новых предметов моды и искусства. Главное, захотеть дать им «вторую» жизнь.
Предметы одежды коллаборации Upcycle the future можно будет купить в ДЛТ, начиная с 9 декабря, – и всего в течение 10 дней! Сегодня в рамках запуска в универмаге пройдет паблик-ток на тему осознанного потребления, участие в котором примут Покрас Лампас, медиа-художник Никита Реплянский и стилист Ника Куваева. Модератором встречи выступит главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская.
Напомним, что проект ДЛТ и Покраса Лампаса Upcycle the future начался этой осенью, когда в универмаге установили специальный бокс – в нем все желающие могли оставить ненужный деним. За неделю было собрано 487 вещей, которые и стали основой для новой коллекции.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.