В понедельник в универмаге состоится паблик-ток с Покрасом Лампасом, медиа-художником Никитой Реплянским и стилистом Никой Куваевой. Модератором встречи станет главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская.
9 декабря в ДЛТ пройдет паблик-ток с Покрасом Лампасом
Дискуссия будет приурочена к запуску лимитированной коллекции Upcycle The Future из переработанного денима, которую создали в коллаборации ДЛТ и петербургский каллиграф – герой нашей январской обложки.
Паблик-ток начнется в 19:00 на 4 этаже ДЛТ и будет посвящен вопросам осознанного потребления и вторичного использования вещей.
Напомним, что ранее ДЛТ и Покрас Лампас уже запускали совместную коллекцию: она была представлена в марте этого года. Для нее художник на глазах у сотни людей расписал полотно из денима и футера площадью 30 квадратных метров, из которого затем сшили капсульную коллекцию.
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