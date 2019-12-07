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9 декабря в ДЛТ пройдет паблик-ток с Покрасом Лампасом

В понедельник в универмаге состоится паблик-ток с Покрасом Лампасом, медиа-художником Никитой Реплянским и стилистом Никой Куваевой. Модератором встречи станет главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская.

Дискуссия будет приурочена к запуску лимитированной коллекции Upcycle The Future из переработанного денима, которую создали в коллаборации ДЛТ и петербургский каллиграф – герой нашей январской обложки.

Паблик-ток начнется в 19:00 на 4 этаже ДЛТ и будет посвящен вопросам осознанного потребления и вторичного использования вещей.

Напомним, что ранее ДЛТ и Покрас Лампас уже запускали совместную коллекцию: она была представлена в марте этого года. Для нее художник на глазах у сотни людей расписал полотно из денима и футера площадью 30 квадратных метров, из которого затем сшили капсульную коллекцию.

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Наташа Лыбина,
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