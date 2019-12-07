9 декабря в ДЛТ пройдет паблик-ток с Покрасом Лампасом

Напомним, что ранее ДЛТ и Покрас Лампас уже запускали совместную коллекцию: она была представлена в марте этого года. Для нее художник на глазах у сотни людей расписал полотно из денима и футера площадью 30 квадратных метров, из которого затем сшили капсульную коллекцию.