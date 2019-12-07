Русский музей и «Уста к устам» выпустил лимитированную коллекцию к выставке Ильи Репина

Классические для «Уста к устам» льняные и хлопковые платья с кулиской «расписали» картиной «Какой простор»: лимитированная модель доступна в зеленом и синем цветах. Тканевые сумки представлены в большом и маленьком размере, также декорированы кулиской и изображениями полотен. Наши фавориты – с принтами «Бурлаков на Волге» и «Яблок», к Новому году – отличный подарок для поклонников передвижников.