Петербургский бренд «Уста к устам», созданный Екатериной Прокофьевой и Александром Еременко, и Русский музей выпустили капсульную коллекцию одежды. Серию вещей украсили известные полотна Ильи Репина, а сама коллаборация приурочена к юбилейной выставке художника в корпусе Бенуа.
Русский музей и «Уста к устам» выпустил лимитированную коллекцию к выставке Ильи Репина
-
Платье с кулиской зеленого цвета с принтом «Какой простор», 8 400 рублей
-
Платье с кулиской голубого цвета с принтом «Какой простор», 8 400 рублей
-
Платье с кулиской голубого цвета с принтом «Какой простор», 8 400 рублей
-
Платье с кулиской зеленого цвета с принтом «Какой простор», 8 400 рублей
-
Платье с кулиской голубого цвета с принтом «Какой простор», 8 400 рублей
Классические для «Уста к устам» льняные и хлопковые платья с кулиской «расписали» картиной «Какой простор»: лимитированная модель доступна в зеленом и синем цветах. Тканевые сумки представлены в большом и маленьком размере, также декорированы кулиской и изображениями полотен. Наши фавориты – с принтами «Бурлаков на Волге» и «Яблок», к Новому году – отличный подарок для поклонников передвижников.
Приобрести коллекцию можно в сувенирных магазинах музея и в магазинах бренда на Стремянной, 4 и в Новой Голландии.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.