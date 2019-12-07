Прямая трансляция: показ коллекций ДЛТ зима 2019/2020

Сегодня ДЛТ исполняется 110 лет, и в рамках этого события по традиции состоится закрытое fashion-шоу. Креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг собрала и стилизовала для показа образы из осенне-зимних коллекций Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Versace, Burberry и других известных брендов. На подиуме будут представлены ключевые тенденции и главные покупки сезона.

Смотрите прямую трансляцию на «Собака.ru» – начало показа в 20:00 по московскому времени.