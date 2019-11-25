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Вещь дня: куртка B Jacket от Bogner

Куртка B Jacket – культовая модель, созданная в стиле спортивных традиций Bogner, представлена в обновленном дизайне. Характерная деталь модели – буква «B», вышитая и напечатанная на капюшоне, карманах и подкладке.

Металлические молнии, кайма в рубчик на прорезных карманах и синтез спортивных деталей с держащим форму нейлоном  делают куртку универсальной одеждой на каждый (читайте – ненастный петербургский) день.

  • Мужская куртка B Jacket Bogner, 64 400 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Удлиненная мужская куртка B Jacket Bogner, 82 100 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Женская куртка B Jacket Bogner, 82 200 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Премьера осенне-зимнего сезона Bogner 2019 доступна в классическом и удлиненном варианте, а также предлагает как мужские, так и женские модели – тепло будет всем.

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Наташа Лыбина,
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