Главным цветом 2020 года по версии Pantone стал классический синий (Classic Blue, 19-4052) – символ спокойствия и надежности. Исполнительный директор института Леатрис Эйсман рассказала, что согласно исследованиям, которые провели сотрудники института в разных странах, люди во всем мире одинаково положительно реагируют на этот цвет.
Pantone объявил главный цвет 2020 года
«Сумрачный, слегка приглушенный синий означает окончание дня – время возвращаться домой, время, когда хочется тишины. Именно поэтому он ассоциируется с ощущением стабильности, постоянства и отсутствием тревоги», – добавляет Эйсман, уточняя, что совпадение выбора Pantone с корпоративным цветом компании Facebook случайно.
Институт цвета Pantone, проводящий исследования в области колористики на основе социальных и культурных изменений в обществе, ежегодно выбирает главный цвет: например, в 2019 им стал «живой коралл», а в 2018 – ультрафиолетовый. Кроме того, сотрудники организации определяют ключевые оттенки каждого сезона: например, недавно они определили главные цвета сезона осень-зима 2019/20.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.