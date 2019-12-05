Pantone объявил главный цвет 2020 года

Институт цвета Pantone, проводящий исследования в области колористики на основе социальных и культурных изменений в обществе, ежегодно выбирает главный цвет: например, в 2019 им стал «живой коралл», а в 2018 – ультрафиолетовый. Кроме того, сотрудники организации определяют ключевые оттенки каждого сезона: например, недавно они определили главные цвета сезона осень-зима 2019/20.