«Зенит» выпустил капсульную коллекцию с брендом Anteater

Футбольный клуб «Зенит» показал новую форму, созданную вместе с уличным петербургским брендом Anteater. В капсульную линейку вошли толстовки с капюшоном, джемперы с молнией и футболки с изображением тренеров Павла Садырина и Сергея Семак, которые привели команду к победе в 1984 и 2019 годах. В качестве аксессуаров представлены лыжные шапки с кисточками в стиле 80-ых, вязаные шарфы с логотипом и поясные сумки в цветах команды.