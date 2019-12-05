Футбольный клуб «Зенит» показал новую форму, созданную вместе с уличным петербургским брендом Anteater. В капсульную линейку вошли толстовки с капюшоном, джемперы с молнией и футболки с изображением тренеров Павла Садырина и Сергея Семак, которые привели команду к победе в 1984 и 2019 годах. В качестве аксессуаров представлены лыжные шапки с кисточками в стиле 80-ых, вязаные шарфы с логотипом и поясные сумки в цветах команды.
«Зенит» выпустил капсульную коллекцию с брендом Anteater
Лукбук коллекции был снят в СКК «Петербургский», который в конце лета градостроительный совет приказал снести. Именно в этом спортивном комплексе в ноябре 1984 года «Зенит» обыграл харьковский «Металлист» и стал чемпионом. В роли моделей выступили футболисты состава 84-го Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов и Сергей Дмитриев и действующие игроки команды Михаил Кержаков, Бранислав Иванович и Алексей Сутормин.
Коллекцию «Зенит-84» x Anteater с декабря можно купить в официальных магазинах клуба на «Газпром Арене» и Невском, 20.
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