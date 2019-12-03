Список брендов Outlet Village Pulkovo пополнился петербургской маркой Free Age. В коллекции бутика – традиционный для компании трикотаж из натуральных тканей для мужчин и женщин, базовые вещи и вечерние образы – лучшие образцы прошлых сезонов.
В Outlet Village Pulkovo открылся магазин Free Age
Напомним, что недавно Free Age выпустили новогоднюю капсульную коллекцию, в которую вошли джемперы из итальянского и монгольского кашемира, жилетки с косами и новинки марки – юбки с добавлением эластана.
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