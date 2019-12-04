Что не так с искусственным мехом? Разбирается «Собака.ru»

Первые споры

С появлением на рынке искусственного меха и его возросшей популярностью общество столкнулось с дилеммой. С одной стороны, новый материал спасал животных, которых убивали ради сырья производители натурального меха. С другой, само производство «нового» меха из акрила и модакрила негативно влияло на экологию.

Искусственный мех производят из нефтехимического продукта акрилонитрила. Как отмечает вице-президент Sommers Plastic Products Фред Шектер, порошок или гранулы модакрила плавятся и вращаются в огромном баке – по аналогии с тем, как делается сахарная вата – и только после этого полученное волокно сплетается в нити полиакрила. Затем эти нити прикрепляются к основе из хлопка и полиэстера, а после окраски и «стрижки» превращаются в то, что мы считаем искусственным мехом.

Искусственный мех разлагается примерно столько же, сколько и один пластиковый пакет – около 100 лет

Однако – как и большинство изделий из акрила – такой «новый» мех вреден для окружающей среды не только как суб-продукт нефтянной промышленности. При производстве частицы микропластика часто попадают в сточные воды, а из них – в Мировой океан, который впоследствии и загрязняют. При этом как частицы, так и полученный из них материал (тот самый «мех» – Прим. ред.) естественным путем разлагаются примерно столько же, сколько и один пластиковый пакет – около 100 лет.

В своем интервью для WWD Марк Оутэн, CEO of International Fur Federation (Международной Федерации Меха – Прим. Ред), признается, что ему непонятно, зачем необходимо носить полностью химический и пластиковый продукт, когда тысячелетиями существует натуральный мех. По мнению Оутэна, пушное дело намного больше соответствует критериям устойчивого развития. Во-первых, сам натуральный мех более биоразлагаем (с этим мнением сложно согласиться, так как натуральный мех часто обрабатывают защитными химикатами, которые в том числе «тормозят» процесс разрушения самого ворса — Прим. ред.), нежели его искусственный аналог. Во-вторых, при правильном уходе изделия из натурального меха сохраняют идеальное состояние на протяжении десятилетий, тогда как faux-fur обычно не служит более двух-трех лет.