Климат Петербурга – обманчивая вещь: минус два градуса ощущаются на все минус пятнадцать, а отчаянные порывы согреться (вперемешку с бесконечными порывами ветра) терпят фиаско. Не замерзнуть можно в двух случаях: или не выходить из дома, или найти качественную верхнюю одежду. Мы голосуем за второй вариант и сдаем явки и пароли магазинов, в которых можно купить дубленки – не только теплый, но и самый модный элемент гардероба этой зимы.
30 стильных (и теплых!) дубленок, которые можно купить в Петербурге
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Мужская дубленка Ralph Lauren, цена по запросу (ДЛТ)
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Женская дубленка Aviator Black Shearling Coat Bats, 68 900 рублей (8Store)
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Мужская дубленка Bosco Fresh, 99 999 рублей (Boscofamily)
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Женский жакет с меховыми лацканами Mango, 7 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женская дубленка Marc Cain, 120 500 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Женская дубленка Zara, 6 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женская дубленка Balmain, 319 000 рублей (ДЛТ)
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Женская дубленка из наполлана Uníque Fabríс, 46 900 рублей (Uníque Fabríс)
Если вы никогда не носили дубленки (а это точно значит, что пора начинать), присмотритесь к базовым моделям: сливочного или древесного цвета, на косой молнии и с отворотами. Их не составит труда сочетать с платьями, юбками, ботильонами и ботинками, а до наступления метели можно носить нараспашку с шарфами и свитерами. Не переживайте, если они будут из овчины: животных ради нее не убивают – только состригают часть шерсти, а затем вычесывают ее и сажают на тканевую основу.
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Женская дубленка Alexander McQueen, 363 000 рублей (ДЛТ)
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Женская двухсторонняя дубленка Yves Salomon, 96 042 рублей (Farfetch)
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Женская дубленка Givenchy, 299 500 рублей (ДЛТ)
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Женская дубленка Balenciaga, 245 000 рублей (ДЛТ)
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Женская двухсторонняя дубленка с принтом Blancha, 315 000 рублей («Кенгуру»)
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Женская двусторонняя дубленка Desa 1972, 75 270 (Farfetch)
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Женская дубленка из овчины Off-White, 226 380 рублей (Babochka)
Для тех, кто несколько в авангарде моды и, предчувствуя тренд, носил дубленки уже в прошлом сезоне, советуем обратить внимание на «нарядные» дизайнерские модели. Они могут быть всевозможных оттенков (от небесно-голубых до пыльно-розовых), с разноцветными воротниками и потертостями. В зависимости от случая и дресс-кода их можно будет «миксовать» с классическими вариантами базовых тонов, уже имеющимися в гардеробе.
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Женская дубленка из овчины Drome, 212 500 рублей (Babochka)
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Мужская дубленка Brioni, цена по запросу (ДЛТ)
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Женская дубленка Massimo Dutti, 89 900 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женская куртка на подкладке H&M, 3 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женская дубленка из овчины Drome, 179 200 рублей (Babochka)
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Женская дубленка Shabby Overzed Shearling Bats, 68 900 рублей (8Store)
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Мужская дубленка Saint Laurent, 316 000 рублей (ДЛТ)
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Мужская дубленка с капюшоном Zara, 12 599 рублей (ТРЦ «Галерея»)
В удлиненных моделях в стиле популярных 70-ых можно отправляться даже на край света. По крайней мере за прогулку вдоль Финского залива мы ручаемся. В дубленках свободного кроя с капюшоном и карманами можно гулять вдоль залива зимой так же часто и много, как летом. И не бояться простудиться: морозы и циклоны будут нипочем!
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Женская дубленка из овчины Stand Studio, 18 678 рублей (Farfetch)
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Женская дубленка 12storeez, 58 980 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Женская дубленка Patrizia Pepe, 26 149 рублей (Farfetch)
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Женское двустороннее пальто из овчины Tommy Hilfiger, 71 495 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женская дубленка Nhembus Geox, 18 990 рублей (Geox)
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Мужская дубленка Bottega Veneta, цена по запросу (ДЛТ)
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Женская куртка из искусственной овчины Reserved, 6 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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