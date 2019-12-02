30 стильных (и теплых!) дубленок, которые можно купить в Петербурге

Если вы никогда не носили дубленки (а это точно значит, что пора начинать), присмотритесь к базовым моделям: сливочного или древесного цвета, на косой молнии и с отворотами. Их не составит труда сочетать с платьями, юбками, ботильонами и ботинками, а до наступления метели можно носить нараспашку с шарфами и свитерами. Не переживайте, если они будут из овчины: животных ради нее не убивают – только состригают часть шерсти, а затем вычесывают ее и сажают на тканевую основу.