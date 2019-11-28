Рекламную кампанию новой коллекции «Черная стрекоза» сняли в Японии, на следующий день после показа Tatyana Parfionova в рамках Rakuten Fashion Week Tokyo. На видео модель в сверкающих платьях гуляет по улицам города, ловит такси, заглядывает в магазины и street-food закусочные. Динамику и атмосферу города передает музыка, во время монтажа специально написанная для ролика.
Цифровые вывески Токио, street-food и искусно расшитые платья в новой рекламной кампании Tatyana Parfionova
Работая над коллекцией «Черная стрекоза», дизайнер отказалась от традиции полного ассортимента и создала 35 платьев, каждое из которых похоже на полотно Моне и Дега. Живописно вышитые кувшинки, стрекозы, папоротники и лебеди украсили вещи, которые можно смело сочетать с любыми деталями уже имеющегося гардероба, а приобрести в бутике Tatyana Parfionova в Санкт-Петербурге.
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