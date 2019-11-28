Цифровые вывески Токио, street-food и искусно расшитые платья в новой рекламной кампании Tatyana Parfionova

Работая над коллекцией «Черная стрекоза», дизайнер отказалась от традиции полного ассортимента и создала 35 платьев, каждое из которых похоже на полотно Моне и Дега. Живописно вышитые кувшинки, стрекозы, папоротники и лебеди украсили вещи, которые можно смело сочетать с любыми деталями уже имеющегося гардероба, а приобрести в бутике Tatyana Parfionova в Санкт-Петербурге.