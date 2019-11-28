Saint Laurent представил лукбук коллекции Resort 2020

Шумный и жаркий Малибу превратился в Марракеш семидесятых годов прошлого века в лукбуке круизной коллекции Saint Laurent. Энтони Ваккарелло находит города синонимичными и похожими – и, смотря на снимки, с ним трудно не согласиться.
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Шумный и жаркий Малибу превратился в Марракеш семидесятых годов прошлого века в лукбуке круизной коллекции Saint Laurent. Энтони Ваккарелло находит города синонимичными и похожими – и, смотря на снимки, с ним трудно не согласиться.
Бархатные пиджаки с позолоченными деталями, шелковые рубашки, кожаные юбки и платья, перетянутые широкими ремнями, короткие шорты и шубы в симбиозе с кактусами, арматурой и пустынными парковками – завораживающее и провокационное зрелище. Ваккарелло создал образы, часть которых из resort можно смело перенести в day-to-day гардероб. И в этом особая прелесть коллекции.
Одной из моделей лукбука стала Симона Куст – дочь художника Александра Петлюры. Ранее девушка уже участвовала в показе бренда в Париже и снималась для рекламной кампании Saint Laurent.
Напомним, что в Санкт-Петербурге бренд эксклюзивно представлен в ДЛТ, и уже в декабре коллекцию Resort 2020 можно будет купить на третьем этаже универмага.
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