Saint Laurent представил лукбук коллекции Resort 2020

Бархатные пиджаки с позолоченными деталями, шелковые рубашки, кожаные юбки и платья, перетянутые широкими ремнями, короткие шорты и шубы в симбиозе с кактусами, арматурой и пустынными парковками – завораживающее и провокационное зрелище. Ваккарелло создал образы, часть которых из resort можно смело перенести в day-to-day гардероб. И в этом особая прелесть коллекции.