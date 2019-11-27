«Собака.ru» уверена: у природы нет плохой погоды, нужно лишь правильно выбрать обувь. Массивная тракторная подошва и устойчивый каблук для женщин и хайкерская шнуровка и комбинированные материалы для мужчин – рассказываем, как держать ноги в тепле.
Что носить зимой: 25 ботинок, ботильонов и кроссовок на все случаи жизни
Осень и зима в Петербурге – понятия растяжимые. Никто не знает, когда одно сменяет другое, и не угадать с одеждой просто. Чтобы холода не застали врасплох, готовьтесь заранее. Массивные ботинки – с тракторной подошвой от Stella McCartney или с выдержкой из словаря от F_WD – уберегут от любых превратностей погоды. Не пугайтесь их видимой громоздкости: они отлично сочетаются с любыми платьями и юбками, добавляя образу брутальности, а всем нам – уверенности в себе.
В холодное время года любая обувь требует внимания, поэтому нет смысла уповать на универсальный черный и отказывать себе в принтах, светлых оттенках и замшевых тканях. «Звериные» принты, ковбойские ботинки или белые хайкеры разбавят монохромный гардероб, расставят грамотные акценты и прослужат не один сезон (при правильном уходе!).
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Женские ботильоны D-Circus с пайетками Dior, цена по запросу (Dior)
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Ботинки из кожи с металлическим декором Giuseppe Zanotti, 49 200 рублей (Au Pont Rouge)
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Женские ботильоны Silhouette Louis Vuitton, 85 000 рублей (Louis Vuitton)
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Женские ботильоны Jil Sander, 69 900 рублей (Babochka)
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Женские ботильоны под крокодиловую кожу Massimo Dutti, 15 990 рублей (ТРЦ «Галерея»)
Люминесцентно-яркие ботильоны – история для тех, кому зимой катастрофически не хватает цвета и света. Самые желанные – с пайетками от Dior и с глянцевым блеском от Louis Vuitton, но стоит посмотреть и в сторону казаков (например, от Massimo Dutti). Они могут стать личной «фишкой» и уместны даже на ковровой дорожке.
Утепленные кроссовки и текстильные ботинки понравятся тем, кто любит крепко стоять на ногах. Хайкерская шнуровка и рифленая подошва – наследство от горнолыжного спорта – позволяют обуви плотно прилегать к ноге, а значит, не бояться ни наледи, ни снега. В этом сезоне практичные и надежные модели стоит поискать у Balenciaga, Puma, Converse и Dr.Marten's, более демократичные, но от этого не менее качественные варианты предлагает и Reserved.
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Мужские ботинки Dr.Marten's, 16 500 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Мужские высокие ботинки 1017 ALYX 9 SM, 37 400 рублей (Babochka)
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Мужские ботинки Hunter, 7 930 рублей (ДЛТ)
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Мужские ботинки Jake 2.0 low Adidas, 9 999 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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Мужские треккинговые ботинки из комбинированных материалов Reserved, 3 499 рублей (ТРЦ «Галерея»)
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