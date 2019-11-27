Что носить зимой: 25 ботинок, ботильонов и кроссовок на все случаи жизни

Осень и зима в Петербурге – понятия растяжимые. Никто не знает, когда одно сменяет другое, и не угадать с одеждой просто. Чтобы холода не застали врасплох, готовьтесь заранее. Массивные ботинки – с тракторной подошвой от Stella McCartney или с выдержкой из словаря от F_WD – уберегут от любых превратностей погоды. Не пугайтесь их видимой громоздкости: они отлично сочетаются с любыми платьями и юбками, добавляя образу брутальности, а всем нам – уверенности в себе.