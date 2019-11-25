В гипермаркете шуб «Лед» стартует акция «Черная пятница». Распродажа начнется 29 ноября и закончится только 1 декабря. Среди двух тысяч наименований – классика и модели с современным кроем. Купить шубы из норки, куницы, овчины, каракуля, соболя, лисы и енота можно будет в двух магазинах – на Пулковском шоссе и на улице Савушкина. Время их работы специально увеличено на несколько часов.
В «Черную пятницу» в гипермаркете «Лед» можно купить шубы со скидкой до 80%
22 ноября – 1 декабря, до 23.00 – в магазине на Савушкина и до 1.00 – на Пулковском шоссе
Гипермаркет шуб «Лед»:
Пулковское ш., дом 17, корп. 2, тел. (812) 924-3633
ТРК «Меркурий», ул. Савушкина,141, тел. (812) 213-1690
Справка: В гипермаркете шуб «Лед» продаются меховые изделия собственной фабрики, которая работает на российском рынке уже более 20 лет и является одним из крупнейших в России производителем и оптовым поставщиком верхней одежды из меха: норки, мутона, лисы, куницы, соболя, каракульчи.
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