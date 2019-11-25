В «Черную пятницу» в гипермаркете «Лед» можно купить шубы со скидкой до 80%

В гипермаркете шуб «Лед» стартует акция «Черная пятница». Распродажа начнется 29 ноября и закончится только 1 декабря. Среди двух тысяч наименований – классика и модели с современным кроем. Купить шубы из норки, куницы, овчины, каракуля, соболя, лисы и енота можно будет в двух магазинах – на Пулковском шоссе и на улице Савушкина. Время их работы специально увеличено на несколько часов.