Лейтмотив новой коллекции Alexandre Vauthier выстраивается на предельной откровенности – в расход идут и всевозможные оборки, и анималистичные принты, и даже латекс. Французский дизайнер использует свой излюбленный прием нарочитого преувеличения и конструирует шокирующие разрезы, ультракороткие модели и провокационные силуэты. Среди декора – вышивка ручной работы и шелковые ленты. Кроме этого, Вотье уверен, что в белой рубашке с рюшами, галстуке-бабочке и в жакете, украшенном розовой гвоздикой, современная женщина почувствует уверенность.
Рюши, галстук-бабочка и латекс – в DayNight приехала новая коллекция Alexandre Vauthier
Кутюрье Александр Вотье создал свой бренд в 2009 году, взяв за основу женскую психологию. Увлеченный кроем и силуэтами, французский авангардист выбирает асимметрию и преувеличение. Свою любовь к роскоши он выражает в дорогих текстурированных тканях – шелке, коже ягненка, тонкой шерсти, и в декоре – драпировках, кристаллах, атласных вставках.
DayNight, Малая Посадская ул., 6, daynight.ru
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