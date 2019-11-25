Рюши, галстук-бабочка и латекс – в DayNight приехала новая коллекция Alexandre Vauthier

Лейтмотив новой коллекции Alexandre Vauthier выстраивается на предельной откровенности – в расход идут и всевозможные оборки, и анималистичные принты, и даже латекс. Французский дизайнер использует свой излюбленный прием нарочитого преувеличения и конструирует шокирующие разрезы, ультракороткие модели и провокационные силуэты. Среди декора – вышивка ручной работы и шелковые ленты. Кроме этого, Вотье уверен, что в белой рубашке с рюшами, галстуке-бабочке и в жакете, украшенном розовой гвоздикой, современная женщина почувствует уверенность.