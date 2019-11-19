От эстетских спортивных до смелых женских трехстрелочников: главные модели часов этого сезона.
9 часовых новинок осени
Octo Finissimo Ceramic
Bvlgari
Механизм с автоподзаводом, платиновым ротором и запасом хода в 60 часов BVL138 Finissimo настолько тонкий, что облегающий его керамический корпус занимает в высоту всего 5,5 миллиметров — и удачно заляжет под манжетой игрока в покер.
Big Bang Unico Blue Magic
Hublot
Новая победа специалистов отдела исследований и развития швейцарской мануфактуры: 45-миллиметровому корпусу и безелю из высокотехнологичной керамики удалось придать ультрамариновый цвет, который оттеняет черные детали открытого механизма флайбек-хронографа.
Seamaster Aqua Terra Ultra Light
Omega
Сертифицированный хронометр с ручным подзаводом чудом уместился в часах весом 55 граммов. Их корпус, задняя крышка и телескопическая заводная головка сделаны из сплава Gamma Titanium, который прочнее и легче обычного титана. Одобрено в полях гольфистом Рори Макилроем!
Aquaracer
TAG Heuer
Зеленый ребристый циферблат — как подернутый водорослями деревянный причал, с которого яхтсмены шагают на парусники. Отметить финал регаты можно прыжком с борта: автоматический механизм снабжен шестью функциями погружения и водонепроницаемостью до 300 метров.
Mille Miglia 2019 Race Edition
Chopard
Гонка «Тысяча миль» от Брешии до Рима и обратно на ретромобилях уже 31 год проходит при поддержке Chopard. В 2019-м альянс празднуют лимитированной серией из 250 часов. Тахиметрическая шкала позволит рассчитать средний темп, а куража знатокам придаст подкладка ремешка в виде протектора шин Dunlop 1960-х годов.
Oyster Perpetual Datejust 31
Rolex
На новых часах от Rolex надето целых пять атрибутов самодержца: в положении «12 часов», на внутреннем ободке рифленого безеля из желтого золота, на заводной головке, на застежке браслета и под инкрустированной бриллиантами римской цифрой VI. Швейцарская мануфактура имеет право на царские причуды, и это подтверждено документально: именно Rolex придумали в 1933-м миксовать желтое золото с прочной сталью, а в 1945-м запатентовали Datejust как первый наручный водонепроницаемый автоматический хронометр. Надежность часам гарантирует привинчиваемая задняя крышка — микроключ к ней есть только у мастеров Rolex.
DEFY El Primero 21 Russia Edition
Zenith
Часы со сверхточным механизмом El Primero 21, который способен замерять сотые доли секунды, — явление сами по себе. А расцвеченные алыми всполохами на открытом циферблате и заводной головке, они превращаются в редкий аукционный лот сразу после выпуска с мануфактуры. Охоту коллекционеры откроют в России: все 35 хронографов лимитированной серии приехали именно к нам. В комплекте с часами три сменных ремешка: черный и красный каучуковый, а также из черной кожи аллигатора с контрастной прострочкой.
Conquest Classic
Longines
Часовой биколор в новом сезоне уже не тот (а круче!). Вместо привычного чередования на браслете золотых и стальных звеньев у новых женских трехстрелочников полностью стальное «тело» размечено линиями из розового золота. И хотя мастера из Сент-Имье прошили безель 34-миллиметровых часов бриллиантами, они уверены, что Conquest Classic впишется и в слалом-трассу: олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин носит такие на тренировки. А мы, пожалуй, возьмем на apres-ski. Кроме циферблатов синего, черного и серебристого цветов с узором «солнечные лучи», есть и перламутровые.
Carrera Lady
TAG Heuer
На другом склоне Юрских гор, в недрах мануфактуры в Ла-Шо-де-Фон, созрел симметричный ответ: 36-миллиметровый стальной корпус обновленных часов Carrera Lady припорошен 54 бриллиантами, а время на синем, сером, черном, фиолетовом или перламутровом циферблате показывают покрытые розовым золотом стрелки. К испытаниям в естественной среде они тоже готовы: время спуска с «черной трассы» замеряет бегущая по секундной шкале на фланце стрелка, а водонепроницаемость до ста метров даст спокойно обдумать свою технику в сугробе. От прежних Carrera Lady новенькие отличает еще и трапециевидное окошко индикации даты вместо прямоугольного.
текст: Алла Шарандина
фото: архивы пресс-служб
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