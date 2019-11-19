9 часовых новинок осени

Conquest Classic

Longines

Часовой биколор в новом сезоне уже не тот (а круче!). Вместо привычного чередования на браслете золотых и стальных звеньев у новых женских трехстрелочников полностью стальное «тело» размечено линиями из розового золота. И хотя мастера из Сент-Имье прошили безель 34-миллиметровых часов бриллиантами, они уверены, что Conquest Classic впишется и в слалом-трассу: олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин носит такие на тренировки. А мы, пожалуй, возьмем на apres-ski. Кроме циферблатов синего, черного и серебристого цветов с узором «солнечные лучи», есть и перламутровые.