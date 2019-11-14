Diesel вновь использует переливающееся стекло — полюбившийся поклонникам бренда элемент дизайна. На этот раз доминирует желтый.
Новые часы Diesel с жизнерадостным дизайном
Цвет солнца, которого так не хватает в зимнее время, теперь будет радовать всех обладателей новой модели не только на циферблате, но и на хвостиках ремней. Все модели имеют японский кварцевый механизм Miyota, корпус и браслет из нержавеющей стали, нейлоновый ремешок с логотипом Diesel (логомания в тренде!), минеральное стекло. Хронографы с датой представлены в коллекциях Mega Chief и Mr.Daddy 2.0 (четыре часовых пояса).
Они отлично подойдут независимым, активным мужчинам, которые всегда отстаивают свое мнение и хотят выразить свою индивидуальность. С ними не останешься незамеченным ни в офисе, ни на вечеринке или рейве. Недаром слоган компании «For successful living» («Для успешной жизни»).
И еще много подарков
Зима — время сюрпризов, и Diesel предлагает подарочные сеты с двумя самыми популярными моделями из давно полюбившихся поклонникам коллекций Master Chief и Rasp. Вместе с часами идет фирменный аксессуар Diesel: браслет у Master Chief и сменный силиконовый ремень у Rasp. Наборы упакованы в подарочную коробку.
Можно найти у бренда и подарки для прекрасной половины — женская коллекция Diesel пополнилась двумя яркими моделями Mini Daddy в желтом и розовом золоте. Усыпанные декоративными кристаллами, эти модели созданы, чтобы привлекать внимание и демонстрировать всем отменный вкус своей обладательницы.
Итальянский бренд Diesel известен своими яркими коллекциями одежды, особенно из денима, но аксессуары достойны не меньшего внимания. Они всегда яркие, броские, и имеют большой, даже очень большой циферблат. Выпуском часов под маркой Diesel занимается техасский концерн Fossil. Модели Diesel отличаются многофункциональностью, что также выделяет их на фоне других часовых марок фешн-сегмента.
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