Новые часы Diesel с жизнерадостным дизайном

Цвет солнца, которого так не хватает в зимнее время, теперь будет радовать всех обладателей новой модели не только на циферблате, но и на хвостиках ремней. Все модели имеют японский кварцевый механизм Miyota, корпус и браслет из нержавеющей стали, нейлоновый ремешок с логотипом Diesel (логомания в тренде!), минеральное стекло. Хронографы с датой представлены в коллекциях Mega Chief и Mr.Daddy 2.0 (четыре часовых пояса).

Они отлично подойдут независимым, активным мужчинам, которые всегда отстаивают свое мнение и хотят выразить свою индивидуальность. С ними не останешься незамеченным ни в офисе, ни на вечеринке или рейве. Недаром слоган компании «For successful living» («Для успешной жизни»).