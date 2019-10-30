Испанский ювелирный бренд UNOde50 представил капсульную коллекцию My Squad

Название капсульной коллекции My Squad можно перевести по-разному: моя компания, мое окружение, мой отряд. Коллекция для и о близких, о тех, кто все время рядом.

В основу концепции лег символ командной работы в природе — это пчелиные соты. В украшениях UNOde50 в соты-шестиугольники заключены кристаллы Swarovski, встречаются изображения трудолюбивых насекомых и символ природной красоты — концентрические окружности. Названия серег, браслетов и шармов не чужды юмора, рифм и метафор: «Улей», «No money no honey» (За удовольствие надо платить), «Медовый месяцы», «Королева», «Свободная пчелка» (созвучно фразе «Быть свободным»).

Эффектная ручная работа, красота, юмор и смысл, за эти составляющие мы и любим этот испанский ювелирный бренд. «Пчела знает, где мёд брать», как гласит русская пословица.