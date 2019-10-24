Появились часы Hublot, созданные совместно со скульптором Ришаром Орлински

В создании новой коллекции часов от Hublot принял участие известный французский скульптор Ришар Орлински. Его яркие работы в стиле поп-арта очень узнаваемы за счет своей многогранности, и в данном случае это слово используется в прямом значении. Его скульптуры стали арт-объектами во многих уголках мира: огромная горилла Wild Kong расположилась на набережной Круазет в Каннах, крокодилы нежатся на солнце посреди Квартала дизайнеров в Майами, а пятиметровый медведь встречает горнолыжников в снежном Куршевеле. Это уже не первое сотрудничество часового бренда и скульптора, но на этот раз снова получился миниатюрный арт-объект, который можно носить на запястье.