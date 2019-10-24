Ограниченная серия часов Classic Fusion Orlinski с сапфировым стеклом и пятидневным запасом хода ждет всех ценителей искусства.
Появились часы Hublot, созданные совместно со скульптором Ришаром Орлински
Корпус этих 40-миллиметровых часов (он выпускается в двух вариациях — из титана или фирменного золота Hublot King Gold, с бриллиантовым паве или без него и с циферблатом из сапфирового стекла) разработан Ришаром в той же художественной манере, что и его скульптуры.
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Ришар Орлински и Рикардо Гвадалупе (генеральный директор Hublot)
В создании новой коллекции часов от Hublot принял участие известный французский скульптор Ришар Орлински. Его яркие работы в стиле поп-арта очень узнаваемы за счет своей многогранности, и в данном случае это слово используется в прямом значении. Его скульптуры стали арт-объектами во многих уголках мира: огромная горилла Wild Kong расположилась на набережной Круазет в Каннах, крокодилы нежатся на солнце посреди Квартала дизайнеров в Майами, а пятиметровый медведь встречает горнолыжников в снежном Куршевеле. Это уже не первое сотрудничество часового бренда и скульптора, но на этот раз снова получился миниатюрный арт-объект, который можно носить на запястье.
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