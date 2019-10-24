Zenith представили эксклюзивную модель часов

Коллекция Chronomaster El Primero Radar вдохновлена архивными моделями Zenith, но при этом сохраняет яркий инновационный дух. Во время одного из первых визитов на мануфактуру Zenith Джордж Бамфорд наткнулся на карманные часы 1916 года, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Циферблат часов был украшен красными акцентами, послужившими главным источником вдохновения для коллекции Radar. Однако Бамфорд не просто воссоздал дизайн исторической модели — он наделил часы Chronomaster El Primero эффектной ретро-футуристической эстетикой.

Часы Radar по-новому переосмысляют культовый хронограф Zenith, сохраняя его основные черты и дополняя их новыми стилистическими кодами. Например, корпус из нержавеющей стали получил полную матовую отделку — включая заводную головку и кнопки. Циферблат El Primero tri-compax с увеличенными счетчиками дополнен новыми эксклюзивными деталями и выполнен в дымчато-коричневом оттенке. С ним резко контрастирует белая тахиметрическая шкала с лучеобразным дизайном, характерным для нескольких исторических моделей El Primero.