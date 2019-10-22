«Смоленские бриллианты» совместно с Александринским театром воссоздали драгоценную брошь, которая была эмблемой Александры Федоровны, супруги императора Николая Первого. Эскизом к украшению для царственной особы послужил в начале XIX века рисунок поэта Василия Жуковского. Сегодня лепестки и бутон «Розы» выполнена из белого золота, а место «рождения» самого цветка усыпано бриллиантами.
«Смоленские бриллианты» вместе с Александринским театром создали брошь, усыпанную бриллиантами
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и генеральный директор ювелирной группы «Смоленские бриллианты» Дмитрий Кунцев 6 октября 2019 года в фойе Александринского театра торжественно вручили Первый почетный знак «Александринская роза» народной артистке СССР, актрисе Александринской сцены Нине Ургант. Ежегодно, 30 августа, в день открытия очередного сезона в театре, «Александринская роза» будет вручаться театральным деятелям, преданным своей профессии.
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