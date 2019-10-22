«Смоленские бриллианты» вместе с Александринским театром создали брошь, усыпанную бриллиантами

«Смоленские бриллианты» совместно с Александринским театром воссоздали драгоценную брошь, которая была эмблемой Александры Федоровны, супруги императора Николая Первого. Эскизом к украшению для царственной особы послужил в начале XIX века рисунок поэта Василия Жуковского. Сегодня лепестки и бутон «Розы» выполнена из белого золота, а место «рождения» самого цветка усыпано бриллиантами.