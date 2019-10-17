Вышел сериал о зарождении pret-a-porter в итальянской моде 1970-х

Напомним, коллекция наследия Bvlgari включает уникальные украшения, которые не только олицетворяют эволюцию римского дома, но и были надеты Элизабет Тейлор, Джиной Лоллобриджидой, Ингрид Бергман, Анной Маньяни и Одри Хепберн. О своей связи с киноискусством Bvlgari рассказывали через специальную линию драгоценностей Cinemagia, представленную в июне этого года на Капри.