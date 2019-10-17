На платформе Amazon Prime Video вышел сериал «Сделано в Италии», который рассказывает историю зарождения pret-a-porter в итальянской моде 1970-х. Архивами с создателями восьми эпизодов поделились многие модные дома — особый вклад внес ювелирный бренд Bvlgari. Его бриллиантовые украшения появились в первой серии «Сделано в Италии, а в шестой украсили фирменные красные платья авторства Валентино Гаравани.
Вышел сериал о зарождении pret-a-porter в итальянской моде 1970-х
Напомним, коллекция наследия Bvlgari включает уникальные украшения, которые не только олицетворяют эволюцию римского дома, но и были надеты Элизабет Тейлор, Джиной Лоллобриджидой, Ингрид Бергман, Анной Маньяни и Одри Хепберн. О своей связи с киноискусством Bvlgari рассказывали через специальную линию драгоценностей Cinemagia, представленную в июне этого года на Капри.
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