Первый в мире автоматический хронограф El Primero выпустили в 1969 году. Год чествования его 50-летнего юбилея марка Zenith решила завершить знаковым событием. 8 ноября бренд вместе с аукционным домом Phillips in Association with Bacs & Russo представит единственный экземпляр хронографа Zenith El Primero из платины.

По словам генерального директора Zenith Жюльена Торнара, это будет единственный в истории хронограф El Primero из платины: «Новая модель — только дополнение к коллекции, так мы хотим отдать дань настоящему прорыву в часовом производстве в отношении точности измерения времени».