Хронограф в единственном экземпляре выставят накануне женевского часового аукциона Phillips The Geneva Watch Auction X. Вырученные за памятные часы средства направят швейцарской некоммерческой организации Zoe4Life — международному фонду по борьбе с онкологическими заболеваниями у детей.
Zenith и аукционный дом Phillips объединились для создания хронографа El Primero из платины
Первый в мире автоматический хронограф El Primero выпустили в 1969 году. Год чествования его 50-летнего юбилея марка Zenith решила завершить знаковым событием. 8 ноября бренд вместе с аукционным домом Phillips in Association with Bacs & Russo представит единственный экземпляр хронографа Zenith El Primero из платины.
По словам генерального директора Zenith Жюльена Торнара, это будет единственный в истории хронограф El Primero из платины: «Новая модель — только дополнение к коллекции, так мы хотим отдать дань настоящему прорыву в часовом производстве в отношении точности измерения времени».
Для хронографа использовали уникальный драгоценный циферблат в винтажном стиле из лазурита, ярко-синего камня с золотыми отблесками. Ремешок из телячьей кожи подчеркивает элегантную простоту модели. В качестве подтверждения надежности и прочности модель имеет специальную 50-летнюю международную гарантию.
Для аукционного дома Phillips in Association with Bacs & Russo это было первое подобное сотрудничество. «Я испытал настоящее удовольствие, работая со специалистами Phillips и Zenith над созданием уникального произведения, креативного и современного, раздвигая при этом границы возможного, но неизменно следуя традициям», — делится впечатлениями старший консультант Bacs & Russo Орель Бакс.
Платиновый хронограф El Primero покажут накануне аукциона The Geneva Watch Auction X на специальном мероприятии 8 ноября в отеле La Rèserve в Женеве. Таким образом завершится мировое турне El Primero 50th Anniversary World Tour 2019 года по 5 континентам.
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