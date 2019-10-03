В Петербурге открывается первый магазин украшений из метеоритов MADE IN COSMOS
В «Бертгольд Центре» открывается первый в Петербурге магазин российского бренда украшений MADE IN COSMOS. Он делает кольца, подвески, серьги и браслеты с метеоритами, найденными в самых разных точках планеты (от Аргентины до Приморского края). К каждому из них прилагается сертификат подлинности и качества — основатель марки Сергей Романов является членом Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. «Метеорит — это всего лишь железо и никель. Казалось бы, ничего необычного. Кроме того, что породе больше чем 4,5 миллиарда лет. Это самая древняя и уникальная вещь, которую вы держали в своих руках», — рассказывает он.
-
Подвеска из метеорита Сеймчан (Магаданская область) или метеорита Muonionalusta (Швеция, Норботтен)
-
Серьги из метеорита Сеймчан (Магаданская область) или метеорита Muonionalusta (Швеция, Норботтен)
-
Подвеска из метеорита Campo del Cielo (Аргентина, Чако)
-
Кольцо из цельного куска метеорита Muonionalusta (Швеция)
-
Серьги из метеорита Campo del Cielo (Аргентина, Чако)
Пространство MADE IN COSMOS разместится на третьем этаже «Бертгольд Центра» с балконом с видом на все креативное пространство. В честь открытия с 10 по 13 октября будет действовать 20-процентная скидка на лимитированные изделия. Их стоимость начинается от 1890 рублей.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.