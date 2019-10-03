В Петербурге открывается первый магазин украшений из метеоритов MADE IN COSMOS

В «Бертгольд Центре» открывается первый в Петербурге магазин российского бренда украшений MADE IN COSMOS. Он делает кольца, подвески, серьги и браслеты с метеоритами, найденными в самых разных точках планеты (от Аргентины до Приморского края). К каждому из них прилагается сертификат подлинности и качества — основатель марки Сергей Романов является членом Международной ассоциации коллекционеров метеоритов. «Метеорит — это всего лишь железо и никель. Казалось бы, ничего необычного. Кроме того, что породе больше чем 4,5 миллиарда лет. Это самая древняя и уникальная вещь, которую вы держали в своих руках», — рассказывает он.