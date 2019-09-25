Легендарный часовой бренд Zenith выпустил всего 35 черно-красных экземпляров, так что всем желающим стать обладателем уникального издания стоит поспешить.
Вышла лимитированная коллекция часов Defy El Primero 21 специально для России
Недавно мы писали о самом точном часовом механизме El Primero, которому в этом году исполнилось 50 лет. И вот еще одна отличная новость от Zenith — мануфактура решила вернуться к традиции выпуска лимитированных серий для российского рынка. На этот раз концепция вращается вокруг красного цвета, который всегда играл немалую роль в культуре и истории России, а одно из древних значений этого слова — красивый. Красный появляется в отдельных элементах счетчиков и на кончиках стрелок хронографа, а также на метке указателя запаса хода и на колечке заводной коронки. В комплект входят три сменных ремешка: один двухслойный – черная кожа аллигатора на красном каучуке — и два полностью каучуковых, черного и красного цветов.
Но самое главное, конечно, не это. В 44-миллеметровом титановом корпусе с крацеванием скрывается хронограф со счетчиком 1/100 секунды, то есть его центральная стрелка совершает полный оборот всего за одну секунду. Также в модели есть еще один узел спуска, колеблющийся с частотой 5 герц или 36 000 полуколебаний в час, который отвечает за показания текущего времени. Высокочастоный баланс интенсивно поглощает энергию, поэтому запас хода основного механизма составляет 50 часов, после чего его нужно заводить вручную.
Помимо сменных ремешков, в комплект также входит подарочная упаковка — черная коробка с красной подкладкой, повторяющая главные цвета этой лимитированной коллекции.
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