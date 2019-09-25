Вышла лимитированная коллекция часов Defy El Primero 21 специально для России

Недавно мы писали о самом точном часовом механизме El Primero, которому в этом году исполнилось 50 лет. И вот еще одна отличная новость от Zenith — мануфактура решила вернуться к традиции выпуска лимитированных серий для российского рынка. На этот раз концепция вращается вокруг красного цвета, который всегда играл немалую роль в культуре и истории России, а одно из древних значений этого слова — красивый. Красный появляется в отдельных элементах счетчиков и на кончиках стрелок хронографа, а также на метке указателя запаса хода и на колечке заводной коронки. В комплект входят три сменных ремешка: один двухслойный – черная кожа аллигатора на красном каучуке — и два полностью каучуковых, черного и красного цветов.