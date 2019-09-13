Дизайнер из Петербурга Ася Мальберштейн выпустила первую коллекцию украшений

Дизайнер Ася Мальберштейн, запустившая в декабре 2017 года бренд To Be Woman, представила результаты очередной коллаборации — на этот раз с екатеринбургской ювелирной маркой Prosto Jewelry. Это чокер с барочным жемчугом, галстук-боло с кристаллами, ожерелье, которое цепляется к ушам, и медальон, дополненный гравировкой «Просто сука», — всего 10 предметов, в каждом из которых используется специальная алмазная шлифовка. Благодаря ей украшения мерцают не хуже бриллиантов!

«Как рождаются коллаборации? Обычно со знакомства, в нашем случае с интернет-знакомства, — пишет Ася в инстаграме бренда. — И, как правило, кто-то пишет первый. Мне написала Маша Чиркина, владелец Prosto Jewelry. Поговорили по телефону, и через полгода родилась коллаборация. Работая над ней, очень хотелось создать что-то бланковое и дерзкое. Вы знаете мою любовь к словооборотам и странному юмору. Поэтому все сплелось. Фраза "просто сука" сама пришла — сама легла! Первое слово полностью повторяет название ювелирного бренда Prosto Jewelry, а второе слово, видимо, я беру на себя. Так и порешили».

Коллекция уже поступила в продажу на сайтах prostojewlry.ru и tobewoman.shop, но в строго лимитированном количестве. Моносерьга с жемчужиной стоит 2500 рублей, чокер с кристаллами Swarovski — 5200 рублей, а медальон с заветной гравировкой — 5900 рублей.