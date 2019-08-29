Посмотрите новую коллекцию бижутерии Dior — с заколками «на счастье» и сережками, из которых можно сложить свое имя

Вместе с новой осенне-зимней коллекцией Dior , посвященной тедди-герлз — девушкам из бедных лондонских семей, которые в 1950-х годах подражали золотой молодежи, в монобрендовый бутик в Петербурге приехала линейка бижутерии. Асимметричные серьги, массивные кольца, ожерелья-чокеры и браслеты в несколько рядов сделаны из белых кристаллов, бусин из драгоценной смолы и металла с покрытием, имитирующим состаренное золото.

Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри играет на контрасте, стилизуя украшениями с «винтажным» дизайном клетчатые анораки, стеганые юбки, кашемировые свитеры, платья с вышивкой тропических мотивов и панамы с сетчатыми вуалетками. А еще — предлагает клиентам кастомизировать образ самим и сложить из букв на пусетах My ABCDior Tribales имена, слова или целые предложения. «Слова для меня — важный источник вдохновения, — рассказывала Мария Грация. — В отличие от фильмов, где все предопределено, читая, можно представлять, мечтать, фантазировать».