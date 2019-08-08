Новая коллекция украшений Bvlgari: мозаика Древнего Рима и бриллианты, как у голливудских див
Bvlgari выпустили продолжение коллекции Cinemagia, представленной в начале лета и отражающей связь ювелирного дома с голливудскими дивами — Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Софи Лорен и Джиной Лоллобриджидой. Новинки объединены названием «Divas' Dream» и присутствием изящного веерного узора, который повторяет мозаику древних римских бань Каракаллы: это арабески с малахитом, сердоликом, перламутром или бриллиантами паве в розовом золоте, колье с подвесками из сердолика или перламутра, или же перламутра, подчеркнутого бриллиантовым паве, в сопровождении сочетающихся сережек или браслетов.
Напомним, коллекции Bvlgari представлены во флагманском бутике итальянского бренда на Невском проспекте, 113. Он открылся весной 2018 года и воссоздал интерьеры римских представительств ювелирного дома.
Фото: архивы пресс-служб
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