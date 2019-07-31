Zenith выпустили ретрофутуристические часы в честь годовщины сотрудничества с Farfetch

Швейцарская часовая компания Zenith пополнила коллекцию Defy Classic ретрофутуристической новинкой, разработанной в честь годовщины сотрудничества с онлайн-ритейлером Farfetch. Узнаваемый 41-миллиметровый корпус часов выполнен из микса полированной и матовой керамики белого цвета, а надежный прочный ремешок — из каучука нюдового оттенка.

Механизм часов, видимый через открытый скелетонизированный циферблат, является современным ремейком классического калибра Zenith Elite благодаря кремниевому анкерному колесу и запасу хода 50 часов с частотой 28 800 полуколебаний в час. Приобрести модель смогут лишь 25 счастливчиков — лимитированная коллекция продается только на Farfetch!