Кажется, мы нашли лучшие часы для летнего отпуска — Classic Fusion Chronograph Ibiza Edition от Hublot!

Швейцарский часовой бренд Hublot представил модель Classic Fusion Chronograph Ibiza Edition, посвященную испанскому острову Ибица и всему тому, что с ним связано: отпуску, вечеринкам, свободе и, конечно же, морю. Новинка получила матовый циферблат белого цвета, голубые стрелки с износостойким покрытием, темно-синий керамический корпус толщиной в 45 миллиметров и светлый ремешок из кожи аллигатора.

В знак уважения к движению хиппи, которое является неотъемлемой частью истории Ибицы, стрелки на отдельном секундном счетчике в положении «трех часов» сделаны в форме «пацифика» — символа антивоенного движения, мира и любви. Если перевернуть часы, то можно увидеть «сердечный» логотип серии Ibiza Edition, размещенный на сапфировом стекле задней крышки, а также указание количества выпущенных моделей — всего 50!