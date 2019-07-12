Omega перевыпустили модель Speedmaster — первые часы, которые побывали на Луне
Omega перевыпустили часы Speedmaster — легендарную модель, которая была на руке астронавта Базза Олдрина во время высадки корабля «Апполон-11» на Луну. В честь 50-летия этого события часы «переоделись» в лук из 18-каратного золота Moonshine, который отличается нежным оттенком и высокой устойчивостью к потускнению. Покрытием Moonshine выделен не только безель и стрелки Speedmaster Limited Edition, но и изображение Базза Олдрина, выгравированное лазером на циферблате. Им же на задней крышке часов выведены легендарные слова Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну в ходе экспедиции корабля «Аполлон-11», — «That's one small step for a man, one giant leap for mankind» («Это один маленький шажок для человека, но гигантский скачок для человечества»).
На этом сюрпризы лимитированных (всего 6969 экземпляров!) Speedmaster Limited Edition не заканчиваются: они получили последнюю версию механизма Moonwatch, разработка которого заняла четыре года. Изготовленный с применением коаксиальной технологии и оснащенный функцией остановки секундной стрелки, механизм обладает устойчивостью к воздействию магнитных полей силой до 15 000 гаусс. Надев часы с полированным металлическим браслетом (или черным пробковым ремешком Velcro, который прячется в подарочной коробке в стиле NASA), можно отправляться и на красную дорожку, и на Луну!
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