Omega перевыпустили модель Speedmaster — первые часы, которые побывали на Луне

Omega перевыпустили часы Speedmaster — легендарную модель, которая была на руке астронавта Базза Олдрина во время высадки корабля «Апполон-11» на Луну. В честь 50-летия этого события часы «переоделись» в лук из 18-каратного золота Moonshine, который отличается нежным оттенком и высокой устойчивостью к потускнению. Покрытием Moonshine выделен не только безель и стрелки Speedmaster Limited Edition, но и изображение Базза Олдрина, выгравированное лазером на циферблате. Им же на задней крышке часов выведены легендарные слова Нила Армстронга — первого человека, ступившего на Луну в ходе экспедиции корабля «Аполлон-11», — «That's one small step for a man, one giant leap for mankind» («Это один маленький шажок для человека, но гигантский скачок для человечества»).