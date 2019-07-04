Chanel посвятили России коллекцию ювелирных украшений

В Париже прошла презентация коллекции высокого ювелирного искусства Chanel, которая рассказывает о связи Габриэль Шанель с Россией: романе с великим князем Дмитрием Павловичем, знакомстве со Стравинским и Дягилевым, заказах от княгини Марии Павловны, вышивках от ателье «Китмир» и сотрудничестве с графом Сергеем Кутузовым (он был личным секретарем дизайнера). «Я была очарована русскими, — рассказывала Габриэль, которая так ни разу и не была в России. — Именно русские показали женщинам, что трудиться — не постыдно».