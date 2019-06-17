Bvlgari выпустили коллекцию драгоценностей Cinemagia, посвященную связи бренда с киноэкраном

Bvlgari представили новую коллекцию высокого ювелирного искусства Cinemagia, посвященную многолетней связи бренда с киноэкраном. Бриллиантовые украшения от римских мастеров носили Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, Кларк Гейбл, Гарри Купер, Одри Хепберн, Софи Лорен, Роми Шнайдер и Джина Лоллобриджида. Некоторые из них (например, серьги с изумрудами и тиару с аквамаринами) Bvlgari показывали в рамках своей выставки «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» — она прошла зимой в музеях Московского Кремля.

Светлана Ходченкова

Ума Турман

Летиция Каста

Алисия Викандер

Презентация новой коллекции украшений прошла на Вилле Чертоза, которая за 700 лет стала настоящим символом Капри. Примерить серьги с сапфирами и колье с жемчугом приехали одни из самых известных актрис современности — Алисия Викандер, Ума Турман, Ева Грин, Кейт Хадсон и Летиция Каста. Россию на презентации представляла посол Bvlgari Светлана Ходченкова.

Ева Грин

Кейт Хадсон

Лили Олдридж

Китти Спенсер

Николь Шерзингер