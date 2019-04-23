Фотопроект: диджеи, студенты СПбГУ и солисты Мариинского театра показывают украшения от петербургских ювелиров

В Петербурге случился бум дизайнерских марок украшений. От барочных ювелирных колец до подвесок из камней Финского залива — городские модники носят локальное!

Ульяна Вешкурцева, студентка факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Джемпер, юбка и сумка Pinko, серьги, цепочка, браслет и кольца «Анна Арюткина», брошь «Маша Мамкаева»

Анна Арюткина @anna.aryutkina Минималистичные серебряные кольца, сережки и подвески балерины и физика Анны будто бы побеждают гравитацию и сопротивление металла. Она вьет из серебра рюши и цветы, вплетает в него жемчужины и лепит странные фигуры. Новая коллекция Spin распустилась с фразы «И пришел день, когда риск остаться бутоном стал страшнее, чем риск расцвести». Николай Черемнов @ossa_jewelry Массивные кольца бренда OSSA — настоящие обманки: выглядят как кора дерева, но сделаны из прочного стерлингового серебра! Ювелир-самоучка Николай до дизайна занимался ручной оптической печатью фотографий.

Кирилл Шаповалов, диджей. Свитер Jacquemus (ДЛТ), колье, браслет и серьга «Юрий Былков», кольца Outsider accessories

Юрий Былков @bylkov Ювелир, художник и дизайнер Юрий Былков делает не столько украшения, сколько полноценные арт-объекты: из титана, олова, серебра и гальки, найденной на берегу Финского залива, он собирает гигантские перстни, колье и браслеты. И кстати, важный факт эпохи «Инстаграма»: они очень, очень фотогеничные. Сергей Новиков @_novikov_sergey_ Выпускник-краснодипломщик Яро­славского художественного колледжа по специальности «художник-мастер», Новиков придумывает поразительно трудоемкие кутюрные кольца. Теперь фонтаны с карпами, гнезда с птенцами и цветы с бабочками из черного дерева, бивней мамонта и морских ежей можно носить на руках.

Кристина Шапран, первая солистка Мариинского театра. Платье Tommy Hilfiger, серьги, кольца и цепь Sumei, кольцо-цветок «Сергей Новиков»

Тимур Аскеров, премьер Мариинского театра. Рубашка Acne Studios (ДЛТ), кольца OSSA, кольцо с камнем «Юрий Былков»

Елизавета Смирнова @s.umei Ничего лишнего: аскетичные серебряные украшения Sumei — торжество nordic style. Тонкие цепочки с кисточками, бланковые кольца на фаланги и почти прозрачные серьги-нити кажутся невесомыми. Маша Мамкаева @mamkaevamaria Серьги в форме крыльев, кольца в виде жуков и броши, похожие на буддистские обереги, — в «молекулярных» завитках украшений Маша вспоминает свою работу микробиологом.

Дарья Москвина, стилист, внучка легендарного тренера по фигурному катанию Тамары Москвиной. Cвитшот и юбка Tommy Hilfiger, серьги, биокольца и брошь «Сергей Новиков», кольцо-коралл и ожерелье «Юрий Былков», серебряное кольцо на фалангу Sumei

Саша Ненилин @outsider_accessories Парные обручальные кольца с гравировкой «Отвали», перстень-намек «Приходи один» — это очень по-нашему, по-петербургски. Под брендом Outsider accessories Саша выпускает брутальную ювелирку: с хлесткими месседжами, четырехглазыми собаками и черепами обезьянок. И петербургские художники это ценят: заказывают у него ювелирку, как Ирина Дрозд, или обручальные кольца, как Саша и Лиза Цикаришвили из ТО «Север-7».