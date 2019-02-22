10 отличных часов, которые можно (нужно!) подарить на 23 февраля

С циферблатами из авантюриновой пластины, полированного титана и сапфирового стекла — «Собака.ru» знает виш-лист любого мужчины.

L.U.C XP Urushi Year of the Pig, Chopard Прибывший к наступлению года Свиньи в питомник Chopard кабан вручную покрыт смолой дерева уруши в древней японской технике. Циферблаты всех 88 часов серии сделаны под надзором почетного профессора токийского Университета искусств Киичиро Масумуры.

G-Timeless, Gucci Молочная синалойская змея заперта в 38-миллиметровом террариуме из сапфирового стекла и стали.

Defy Classic Range Rover Special Edition, Zenith Мастера швейцарской мануфактуры разместили над механизмом-скелетоном Elite открытый циферблат из полированного титана, напоминающий своими очертаниями колесный диск Range Rover Evoque.

Villeret Grande Date, Blancpain Новое усложнение в коллекции Villeret — ретроградная индикация дня недели — уравновешивает окошко даты справа на отметке «пять часов». В корпусе из красного золота крутятся два барабана калибра 6950GC.

Carrera Calibre Heuer02, TAG Heuer Мануфактурный калибр с колонным колесом и 80‑часовым запасом хода задвинул индикатор даты на пол­пятого — между покрытыми розовым золотом метками.

The Conquest Chronograph by Mikaela Shiffrin, Longines Дата на отметке «четыре часа» и два счетчика хронографа прорезали циферблат, который впервые в истории марки был сделан из авантюриновой пластины.

Belisar Chronograph Sport, Union Glashütte У названного именем византийского полководца Велисария редкого представителя немецкой часовой механики эталонно брутальная внешность: 44-миллиметровый корпус, безель из углеродного волокна, вращающийся черный фланец из каучука и сразу три стальных пушера по бокам. Неудивительно, что такой может дать ремня — в обмундирование спортивного хронографа входит целый набор. Один парадный, из потертой телячьей кожи, другой боевой, из черного каучука с углеродным напылением, и третий гражданский, из фактурного текстиля. Менять ремешки можно с положенной по армейскому нормативу скоростью, потому что каждый оборудован собственной застежкой и шпильками.

Big Bang Unico Special One, Hublot Новый хронограф с автоподзаводом и 72‑часовым запасом хода — это механический двойник прославленного тренера. Во-первых, их одинаково зовут: Моуринью получил негласный титул Special One, проведя свои команды («Порту», «Челси», «Интер» и «Реал») без единого поражения в 150 матчах Лиги чемпионов. Во-вторых, они оба одеты в синее: у часов это корпус и безель из полированной керамики, а у тренера — рубашка или галстук любимого цвета.

HyperChrome Diamonds, Rado Изобретателям из швейцарского Ленгнау мало славы лучших в производстве часовых корпусов и браслетов из высокотехнологичной керамики — они взялись и за сапфировое стекло, которое в результате сложной обработки стало дымчатым. Успеху операции подмигивают с безеля 64 бриллианта общим весом почти в карат.

Big Bang Zermatt, Hublot Хронограф в 44-миллиметровом корпусе стал еще весомее с безелем из инновационного материала Hublot — усиленного карбоном сланца. Родная каждому швейцарцу горная порода лежит в основании пика Маттерхорн, изображенного на малом секундном счетчике 50 часов лимитированной серии.