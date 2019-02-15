«Сердечный» кулон, лебединая брошь и еще 6 самых красивых украшений февраля
Ювелиры делают нам предложения, от которых невозможно отказаться: брошь с 29 сапфирами, кольцо с 39 бриллиантами и серьги с жемчужиной в три карата. Вопрос «сколько у тебя?» в этом сезоне снова актуален!
Bleeding Heart, Solange Azagury-Partridge
Лакированное серебряное сердце небольшое по размеру, но очень доброе: ровно половина дохода с его продажи идет в глобальный фонд борьбы со СПИДом RED.
Swan, Palmiero
Лебединую верность этой броши хранить нетрудно: у 29 карат желтых сапфиров, белых и черных бриллиантов конкурентов быть не может.
Lumiere, Korloff
В общей сложности сиятельное кольцо украшают 39 бриллиантов, включая три желтых, из которых сложено сердце. Мы согласны!
Moyen, Ruifier
Сердечками из почти карата розовых сапфиров на подвеске-купидоне лондонский ювелир Рейчел Шоу сигнализирует, что мы ей нравимся. И это взаимно.
Fiorever, Bvlgari
В сердцевине нового римского цветка-четырехлистника — солитер в полкарата.
The Mantle, Sergio Bustamante
Загадочный полусмайл Джоконды вручную изобразил на бронзовом кольце с серебряным покрытием мексиканский художник Серхио Бустаманте.
«Русские сезоны», «Смоленские бриллианты»
Международная компания с отличной репутацией — это трехкаратная тихоокеанская жемчужина цвета просекко плюс девять круглых бриллиантов из Смоленска.
Sorrisi, Mariani 1878
Загадали, чтобы в этом году приходилось выбирать только между такими эмодзи в раскладке — счастливым сапфировым или счастливым бриллиантовым.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
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