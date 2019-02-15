«Сердечный» кулон, лебединая брошь и еще 6 самых красивых украшений февраля

Ювелиры делают нам предложения, от которых невозможно отказаться: брошь с 29 сапфирами, кольцо с 39 бриллиантами и серьги с жемчужиной в три карата. Вопрос «сколько у тебя?» в этом сезоне снова актуален!

Bleeding Heart, Solange Azagury-Partridge Лакированное серебряное сердце небольшое по размеру, но очень доброе: ровно половина дохода с его продажи идет в глобальный фонд борьбы со СПИДом RED.

Swan, Palmiero Лебединую верность этой броши хранить нетрудно: у 29 карат желтых сапфиров, белых и черных бриллиантов конкурентов быть не может.

Lumiere, Korloff В общей сложности сиятельное кольцо украшают 39 бриллиантов, включая три желтых, из которых сложено сердце. Мы согласны!

Moyen, Ruifier Сердечками из почти карата розовых сапфиров на подвеске-купидоне лондонский ювелир Рейчел Шоу сигнализирует, что мы ей нравимся. И это взаимно.

Fiorever, Bvlgari В сердцевине нового римского цветка-четырех­листника — соли­тер в полкарата.

The Mantle, Sergio Bustamante Загадочный полусмайл Джоконды вручную изобразил на бронзовом кольце с серебряным покрытием мексиканский художник Серхио Бустаманте.

«Русские сезоны», «Смоленские бриллианты» Международная компания с отличной репутацией — это трехкаратная тихоокеанская жемчужина цвета просекко плюс девять круглых бриллиантов из Смоленска.

Sorrisi, Mariani 1878 Загадали, чтобы в этом году приходилось выбирать только между такими эмодзи в раскладке — счастливым сапфировым или счастливым бриллиантовым.