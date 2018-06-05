Бриллианты каждому! Ювелирные бренды начнут продавать алмазы за 200$

Крупнейшая алмазодобывающая компания De Beers, которая контролирует 30% рынка натуральных кристаллов, начнет продавать бриллианты, выращенные в лаборатории. По заверениям экспертов, они будут отличаться от натуральных только низкой ценой: стоимость четверти карата — 200$, а камня весом в один карат — 800$. Для реализации идеи De Beers создали фирму Lightbox Jewelry, которая планирует поставлять синтетические камни брендам по всему миру. По заверению экспертов, они обвалят цены на ювелирном рынке и вскоре появятся в гардеробе практически каждой девушки.