Бренд из Петербурга Waf-Waf выпустил значок по мотивам провокационной «матрешки со свистком»

История с матрешкой, выпущенной к Чемпионату мира по футболу и держащей во рту свисток (по крайней мере, то, что это все-таки «свисток», утверждали создатели сувенира), получила продолжение. Петербургский бренд Waf-Waf, который создает деревянные броши с достопримечательностями, фигурками животных и мотивационными надписями, сделал значок с ее изображением.