«Космические» серьги и чокеры, сделанные на 3D-принтере, в новой коллекции Luch Design

Смотреть действительно есть на что — круглые части сережек с переливающимися космическими вкраплениями соединены невидимой силиконовой нитью и крепятся к ушам на швензы из медицинской стали. Благодаря такой фурнитуре, которая не окисляется и не теряет вид, украшения можно носить не только пару сезонов, но и несколько лет. «Обнимающие» чокеры и браслеты, в свою очередь, выполнены профессиональной промышленной 3D-печатью полиамидом и прочно держатся на руке и шее благодаря магнитам.