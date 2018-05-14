«Космические» серьги и чокеры, сделанные на 3D-принтере, в новой коллекции Luch Design
Бренд из Петербурга Luch, создающий на 3D-принтере архитектурные кольца и броши с Большой медведицей, выпустил лукбук новых летних коллекций. В них — идеальные минималистичные серьги, чокеры с орнаментом парковых оград и (впервые!) зеркало, в котором можно рассмотреть детали монохромных украшений.
Смотреть действительно есть на что — круглые части сережек с переливающимися космическими вкраплениями соединены невидимой силиконовой нитью и крепятся к ушам на швензы из медицинской стали. Благодаря такой фурнитуре, которая не окисляется и не теряет вид, украшения можно носить не только пару сезонов, но и несколько лет. «Обнимающие» чокеры и браслеты, в свою очередь, выполнены профессиональной промышленной 3D-печатью полиамидом и прочно держатся на руке и шее благодаря магнитам.
Серьги, чокеры и «ручное» зеркало уже продаются на сайте бренда и в магазине «Перемена» на Новой Голландии. Основатели Luch — Никита Черевков и Эльвира Ломовская — предлагают миксовать моносерьги (750 рублей) с пусетами (600 рублей), а чокеры (3500 рублей) носить с браслетами такого же дизайна (2000 рублей).
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