OMEGA выпустила часы в честь Олимпиады в Пхенчхане

В новой специальной коллекции корпуса трех моделей диаметром 39,5 мм выполнегны из трех разных видов золота: 18-каратного желтого золота, Sedna и Canopu. Новый материал бренда Canopus — уникальный сплав белого золота, отличающийся ярким блеском, белизной и долговечностью. Листовидные стрелки и накладные индексы также изготовлены из 18-каратного золота, а выпуклые циферблаты покрыты белой матовой эмалью с винтажным логотипом OMEGA, минутной шкалой и надписью «Seamaster». На задней крышке часов расположено кольцо с перечислением столиц и дат проведения Олимпийских игр, на которых OMEGA выступала или будет выступать в качестве официального хронометриста: от Лос-Анджелеса-1932 до Лос-Анджелеса-2028.