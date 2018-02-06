Елизавета Боярская стала лицом ювелирного бренда TOUS

Напомним, TOUS был основан в 1920 году Сальвадором Тоусом и производит украшения, сумки, очки и парфюм. Самый узнаваемый элемент коллекции — мишка, который появляется на флаконах, браслетах, кольцах, сережках и других аксессуарах. Сегодня бренд имеет 600 магазинов в 50 странах, в том числе и в России.