Елизавета Боярская стала лицом ювелирного бренда TOUS
Актриса и кавер-герл нашего июльского номера Елизавета Боярская стала официальным послом марки TOUS. В новом кампейне испанского бренда она позирует с фирменной сумкой и в ожерелье с легендарным «медвежьим» кулоном. По словам представителей TOUS, «Боярская отражает основные принципы ювелирного дома — нежность, жизнерадостность и молодость духа».
Напомним, TOUS был основан в 1920 году Сальвадором Тоусом и производит украшения, сумки, очки и парфюм. Самый узнаваемый элемент коллекции — мишка, который появляется на флаконах, браслетах, кольцах, сережках и других аксессуарах. Сегодня бренд имеет 600 магазинов в 50 странах, в том числе и в России.
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