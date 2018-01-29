Алена Долецкая выпустила коллекцию украшений
Первый редактор русского Vogue, писатель, а с недавних пор — креативный консультант Третьяковской галереи Алена Долецкая выпустила коллекцию украшений с екатеринбургской маркой Avgvst. В нее вошли изделия из белого золота, серебра и горного хрусталя, вдохновленные творчеством Альмы Пиль, единственной женщины-ювелира, работавшей у Карла Фаберже. Коллаборация под названием ALMA приедет в Петербург 7 февраля и будет продаваться в Porta 9 на Литейном проспекте по ценам от 6000 до 44 000 рублей.
«Мы сделали коллекцию для gentlewomen, девушек, которые не гонятся за it-сумками, нашли себя в профессии и предпочитают белые рубашки и мужские ботинки. Мы постарались создать дизайн, который бы выглядел одновременно как из прошлого и будущего и оставался актуальным через десятки лет. Горный хрусталь — необычный и сложный материал, и за кажущейся простотой форм стоят мастерство и много часов труда. Наша девушка не стремится к громкому эффекту: иногда кажется, что горный хрусталь в ее украшениях вообще растворяется, исчезает с кожи», — рассказывает о коллекции основательница Avgvst Наталья Брянцева. Ее марка существует с 2014 года, производит минималистичные моносерьги и кольца и описывает свою аудиторию так: «Для девушек, которые не носят украшения».
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