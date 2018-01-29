Алена Долецкая выпустила коллекцию украшений

«Мы сделали коллекцию для gentlewomen, девушек, которые не гонятся за it-сумками, нашли себя в профессии и предпочитают белые рубашки и мужские ботинки. Мы постарались создать дизайн, который бы выглядел одновременно как из прошлого и будущего и оставался актуальным через десятки лет. Горный хрусталь — необычный и сложный материал, и за кажущейся простотой форм стоят мастерство и много часов труда. Наша девушка не стремится к громкому эффекту: иногда кажется, что горный хрусталь в ее украшениях вообще растворяется, исчезает с кожи», — рассказывает о коллекции основательница Avgvst Наталья Брянцева. Ее марка существует с 2014 года, производит минималистичные моносерьги и кольца и описывает свою аудиторию так: «Для девушек, которые не носят украшения».

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