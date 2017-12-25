Heart of Moscow выпустил значки по мотивам новогодних советских фильмов

Сувенирный бренд Heart of Moscow выпустил значки по мотивам советских фильмов 1950-1970-х годов. Теперь любимых героев детства можно держать прямо у сердца — коллекция собрала образы Леночки Крыловой из «Карнавальной ночи», Ипполита из «Иронии судьбы», Шурика из «Операции Ы», Доцента из «Джентльменов удачи» и даже черного кота из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».