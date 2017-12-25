Heart of Moscow выпустил значки по мотивам новогодних советских фильмов
Сувенирный бренд Heart of Moscow выпустил значки по мотивам советских фильмов 1950-1970-х годов. Теперь любимых героев детства можно держать прямо у сердца — коллекция собрала образы Леночки Крыловой из «Карнавальной ночи», Ипполита из «Иронии судьбы», Шурика из «Операции Ы», Доцента из «Джентльменов удачи» и даже черного кота из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Лимитированная серия поступила в продажу сегодня: значки можно купить на сайте Heart of Moscow, букшопе Garage, магазине «Перемена», в «Музее игровых автоматов» и «Мыльной белке» на Лиговском проспекте. Стоимость одного аксессуара — 300 рублей, цена набора — 1450 рублей.
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