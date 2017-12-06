Gucci запустил линейку ювелирных украшений

Некоторые из 25 украшений уже были выпущены в 2015 году, только сделаны из металла и кристаллов Swarovski. Теперь же в их составе использованы драгоценные материалы — рубин, аквамарин, опал и розовый родолит. «Я одевал женщин в вещи, которые просто собирали пыль в винтажных архивах, — они уже не существовали. Среди них были и ювелирные украшения. Это прекрасно — возвращать их к жизни и снова придавать им значение», — комментирует запуск линейки дизайнер.