Gucci запустил линейку ювелирных украшений
До поста креативного директора Gucci Алессандро Микеле был дизайнером украшений. Его «змеевидные» кольца, браслеты и серьги переехали в ready-to-wear линейки и сразу же стали объектом желания модников со всего мира. Вот только купить их могли премиальные клиенты — «простым смертным» работы Микеле были недоступны. Теперь же Gucci будет продавать украшения вместе со всей одеждой — об этом пишет «The New York Times». Перстни и колье с головами животных (инкрустированные бриллиантами, разумеется!) стоят от 17 900 до 83 500 долларов.
Некоторые из 25 украшений уже были выпущены в 2015 году, только сделаны из металла и кристаллов Swarovski. Теперь же в их составе использованы драгоценные материалы — рубин, аквамарин, опал и розовый родолит. «Я одевал женщин в вещи, которые просто собирали пыль в винтажных архивах, — они уже не существовали. Среди них были и ювелирные украшения. Это прекрасно — возвращать их к жизни и снова придавать им значение», — комментирует запуск линейки дизайнер.
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