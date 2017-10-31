Ольга Аверьянова: «Детали для императорских корон из "Матильды" мы создавали на 3D-принтере»

Бренд Caviar Jewellery начался с коллекции серебряных украшений для моей дипломной работы 10 лет назад: у меня за плечами Санкт-Петербургский университет технологий и дизайна и школа ювелирного мастерства, которые подарили мне команду и возможность открыть мастерскую.

С недавних пор мы не только выпускаем сезонные ювелирные коллекции, но и работаем с дизайнерами и режиссерами. Серьги, кольца, цепочки и чокеры попадают на «мафиозные» показы Ульяны Сергеенко и «космические» — Юрия Питенина, помогая детально реализовать идею шоу. А в 2014 году меня пригласили в команду Надежды Васильевой — художника по костюмам «Матильды»: Caviar Jewellery предстояло сделать три императорские короны (две малых и одну большую), коронационную цепь Андрея Первозванного и еще десять цепей для участников главной сцены фильма — принятие престола Николаем II. Мы работали над ними на протяжении почти двух лет.