Ольга Аверьянова: «Детали для императорских корон из "Матильды" мы создавали на 3D-принтере»
«Украшения для фильма "Матильда"— самое энергозатратное, что я когда-либо делала», — рассказывала нам основательница ювелирного бренда Caviar Jewellery Ольга Аверьянова. Мы встретились с ней спустя год после первого интервью (и неделю после премьеры картины Учителя) и расспросили о том, сколько времени, денег и нервов отняла работа над копиями Большой императорской короны и других регалий Николая II.
Бренд Caviar Jewellery начался с коллекции серебряных украшений для моей дипломной работы 10 лет назад: у меня за плечами Санкт-Петербургский университет технологий и дизайна и школа ювелирного мастерства, которые подарили мне команду и возможность открыть мастерскую.
С недавних пор мы не только выпускаем сезонные ювелирные коллекции, но и работаем с дизайнерами и режиссерами. Серьги, кольца, цепочки и чокеры попадают на «мафиозные» показы Ульяны Сергеенко и «космические» — Юрия Питенина, помогая детально реализовать идею шоу. А в 2014 году меня пригласили в команду Надежды Васильевой — художника по костюмам «Матильды»: Caviar Jewellery предстояло сделать три императорские короны (две малых и одну большую), коронационную цепь Андрея Первозванного и еще десять цепей для участников главной сцены фильма — принятие престола Николаем II. Мы работали над ними на протяжении почти двух лет.
Чтобы заполучить проект, нашему небольшому бренду пришлось конкурировать с крупными ювелирными компаниями и фабриками. Мы предложили, как мне кажется, наиболее креативный и подходящий по деньгам вариант, причем второй пункт важнее — бюджет картины сильно ограничен. Создание канонических вещей — а наша задача заключалась в том, чтобы сделать именно исторические копии, — не предусматривает полета фантазии. Креативность может быть только в технологиях, которые позволяют сделать украшения.
Для регалий мы брали серебро, латунь, фианиты и эмаль. Часть материалов выращивали с помощью 3D-принтера, часть вырезали лазером из металла, а что-то делали вручную как ювелиры начала 20 века. Все вместе позволило ускорить и удешевить процесс. Для 3D моделирования мы высчитали размеры нужных нам составляющих, нарисовали детали в специальной программе, а после отправили файлы в принтер на «рост». Через каждые 10 часов к нам в руки попадали готовые детали в воске, которые мы отдавали в литье и получали обратно уже в металле.
На малой императорской короне 20 разных элементов, на большой — 40. И это только уникальные — все они еще и повторяются. «Рост» одной детали на принтере стоит порядка 2-4 тысячи рублей в зависимости от размера. Но то, во сколько нам обошлось каждое украшение для «Матильды», я сказать не могу — коммерческая тайна.
В процессе производства было задействовано шесть человек, но в основном над всем трудились я и Айдар Нуртдинов, который отвечал за технические этапы работы. Команда фильма нас почти никак не контролировала, мы пару раз встречались на промежуточной стадии для сверки, показывали каркасы малых корон.
То, как короны «сели» на голову императора, я видела лично. Меня пригласили на съемочную площадку, где был выстроен интерьер Успенского собора. Это было очень красиво, волнительно и масштабно. Я также была на съемках эпизодов в Юсуповском дворце и Доме Ученых на Дворцовой набережной — мы ездили на примерку короны и застали часть рабочего процесса. Кажется, это были эпизоды, где Николай II решал вопросы, связанные с новым титулом.
После «Матильды» я работала над украшениями для спектакля «Аудиенция» в Театре наций с Инной Чуриковой в роли английской королевы Елизаветы II. Caviar Jewellery отвечал за коронационную цепи Георгия Победоносца, скипетр, державу и бриллиантовую диадему. Технологии производства такие же, как в «Матильде», но здесь сложность заключалась в сжатых сроках — нам нужно было уложиться в четыре месяца.
Хотя атмосфера «Матильды» и «Аудиенции» нас впечатлила и вдохновила, украшения в царской стилистике выпускать не планируем. Мы хотим знать и иметь возможность прикасаться к таким историческим вещам, но создавать моду и красоту нашего времени. Тренды в украшениях меняются чуть медленнее, чем в одежде. В этом сезоне мы будем носить крупные моно-серьги на выход, множество «невидимок» и парные длинные шандельеры. В наших коллекциях из драгоценных материалов они уже есть, а скоро появятся в бижутерии — крупные и очень эффектные.
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